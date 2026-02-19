Video

Di Paola (Coni): “Sport aiuta a veicolare valori importanti”

by Adnkronos
“Molto spesso lo sport viene confuso soltanto con il primato agonistico. Invece, soprattutto le 51 federazioni riunite sotto il Coni (Comitato olimpico nazionale), sono anche una grande filiera di valori e una grandissima agenzia formativa per i giovani. Anche gli sport a cavallo ci aiutano a veicolare valori importanti, in un rapporto di collaborazione, di rispetto e di fiducia. Vogliamo anche noi contribuire a combattere le molestie di qualsiasi genere e verso chiunque avvengano”. Sono le parole del vice presidente del Coni, Marco Di Paola, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, proposta della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’iniziativa è stata organizzata allo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma.

