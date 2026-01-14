Demografia e mercato del lavoro, il rischio di 4 milioni di occupati in meno entro dieci anni

L’Italia affronta una sfida demografica senza precedenti che rischia di ridurre drasticamente la forza lavoro nei prossimi decenni, con pesanti conseguenze sul sistema produttivo e sul welfare. Il convegno “Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro”, promosso da Federmanager e dall’Associazione Allievi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), presso Palazzo Wedekind a Roma, ha l’obiettivo di analizzare l’impatto dell’andamento demografico su un mercato del lavoro in profonda trasformazione.