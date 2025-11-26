Deforestazione, l’Europa cambia strada e la sinistra protesta

La normativa europea contro la deforestazione doveva diventare il fiore all’occhiello della politica ambientale dell’Unione, e impedire che sui nostri mercati arrivino prodotti legati alla distruzione delle foreste tropicali. Ma tra Strasburgo e Bruxelles è cambiato tutto: prima gli Stati membri hanno spinto per rinviare il regolamento; oggi il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di modifiche radicali. Una scelta accolta con soddisfazione dal centrodestra europeo e criticata duramente da ambientalisti, socialisti e verdi.

