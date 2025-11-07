Video

De Niro contro Trump: “Noi americani non vogliamo una dittatura fascista”

by Adnkronos
by Adnkronos

“L’America di oggi? Che Dio ci aiuti. Noi americani vogliamo che ci venga restituito il nostro Paese e non vogliamo che venga trasformato – come sta succedendo – in una dittatura fascista”. Così Robert De Niro davanti a una platea gremita al The Space Cinema Moderno di Roma, in occasione della proiezione speciale in versione 4K di ‘C’era una volta in America’ da lui introdotta insieme a Walter Veltroni, nell’ambito del format ‘Fuori Sala’ di Alice nella città.

“Non so neanche se posso continuare a usare la parola ‘speranza’. Sperare che si possa ottenere giustizia. Ma lo ripeterò sempre: bisogna spingere e reagire, così come si è cominciato a fare con le elezioni a New York o in Virginia. Non possiamo permettere che questa amministrazione ci bullizzi”, conclude De Niro.

