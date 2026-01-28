Ddl violenza sulle donne, Schlein: “Il testo Bongiorno irricevibile e un gravissimo passo indietro”

“Il testo Bongiorno è irricevibile. Se ho sentito Meloni? Si’, e quello che ho detto in pubblico l’ho ribadito”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando del testo definito da Giulia Bongiorno del provvedimento sul consenso nel reato di violenza sessuale.

Il testo Bongiorno “è un passo indietro rispetto alla giurisprudenza che hanno della Cassazione e della Cedu sul consenso, che è cosa diversa dal dissenso”.

“Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all’accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato”.

Schlein ha anche sottolineato che “non c è una virgola mediata con Pd, nessuna. Hanno tradito un accordo fatto ed è un problema loro”.