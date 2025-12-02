CUOA Business School: Pretto, ‘master fornisce conoscenze solide e concrete’

“Agli alunni di CUOA vengono fornite conoscenze solide e concrete, capaci di generare un impatto positivo nel mondo del lavoro”. Così Alice Pretto, presidente dell’Associazione alumni CUOA, al Graduation day 2025, organizzato al Teatro comunale di Vicenza, durante il quale 224 studenti hanno ricevuto il diploma. In questa occasione si è svolta anche la trentesima edizione del Master Honoris Causa of Business Administration, il riconoscimento con cui CUOA valorizza il merito e la carriera di personalità di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale nazionale. Protagonista di questo momento è stato Giovanni Ferrero, Presidente del Gruppo Ferrero.