Cultura: Ventura (ministero cultura), ‘patrimonio immateriale si salvaguardia con trasmissione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“I dati raccolti e pubblicati da radiciculturali.it sono fondamentali per consentire una conoscenza georeferenziata del patrimonio culturale immateriale. Questo può aiutare uno sviluppo turistico delle aree interne e dei piccoli borghi oltre che rendere noto il patrimonio immateriale ai giovani, perché questo è lo strumento fondamentale per salvaguardarlo. Il patrimonio immateriale si salvaguardia non con i restauri, ma con la trasmissione intergenerazionale”. Sono le parole di Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, intervenendo oggi a Roma presso la Camera dei deputati, all’evento “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale”.

