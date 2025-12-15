Video

Cultura: Santoro (Anci), ‘comuni fondamentali per valorizzare patrimonio culturale immateriale’

by Adnkronos
“Il progetto legato al portale radiciculturali.it permette di capire come le comunità gestiscono questi patrimoni culturali immateriali. Si nota il rapporto fra le comunità e i patrimoni che è il primo elemento perché essi non vadano persi e possano essere valorizzati in maniera adeguata”. Così Vincenzo Santoro, responsabile dipartimento cultura di Anci (Associazione nazionale comuni italiani), all’evento “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale” che si è tenuto oggi a Roma presso la Camera dei Deputati nella prestigiosa Sala della Regina.

