Cultura: premiati in Campidoglio i vincitori della XIII edizione di ‘Salva la tua lingua locale’

by Adnkronos
Con una cerimonia in Campidoglio a Roma sono stati premiati i vincitori dell’edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale’, il concorso letterario nazionale che da tredici anni promuove la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle lingue locali. Organizzato da Unpli – Unione delle Pro Loco d’Italia e da Autonomie Locali Italiane Lazio – Ali, con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale, il premio vede oggi otto sezioni: poesia, prosa, teatro, fumetto, musica, il premio “Tullio De Mauro” – intitolato all’illustre e compianto linguista già presidente onorario del concorso – dedicato a lavori scientifici e il Premio ‘Luigi Manzi 2025’. 

