Cultura: nasce una piattaforma per censire il patrimonio immateriale 

Una piattaforma per mappare tutto ciò che rientra nel patrimonio culturale immateriale italiano. Questa è radiciculturali.it il progetto presentato a Roma promosso da Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia) e Anci (Associazione nazionale comuni italiani), in collaborazione con la Fondazione Pro Loco Italia con il supporto dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. L’obiettivo è valorizzare e preservare tradizioni, prodotti locali, riti, manifestazioni, cortei storici: tutto quello che rappresenta le nostre radici.

