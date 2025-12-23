Cultura: Mollicone (Camera dei deputati), ‘Apparato circolatorio racconta in modo inedito il cuore

“Trovo quest’opera davvero significante perché il cuore è un simbolo che, dagli egiziani in poi, ha sempre rappresentato la sede dell’anima. La scienza oggi ci dice anche che è la sede di un secondo cervello. ‘Apparato circolatorio’ rappresenta la capacità dell’artista contemporaneo di confrontarsi con l’intelligenza artificiale, con concetti e simboli alti e significanti, come appunto quello del cuore, e farlo in modo inedito, quindi con uno sforzo non da poco. Da qui passano ogni anno milioni di cuori che partono, tornano, piangono e sperano. Ognuno dentro di sé ha gioia, nostalgia, voglia di futuro e di bellezza”. Sono le parole di Federico Mollicone, presidente Commissione cultura Camera dei deputati, in occasione dell’inaugurazione dell’opera ‘Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito’ dell’artista Jago, organizzata presso il Terminal 1, Area Transiti, dell’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’.