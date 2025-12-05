Video

Cultura: La Spina (Unpli), ‘Salva la tua lingua locale incarna patrimonio immateriale’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il premio ‘Salva la tua lingua locale’ è sempre più importante nel quadro nazionale e nell’ambito della salvaguardia delle lingue locali e dei dialetti. Probabilmente, il concorso è stato il primo motore che ci ha portato alla consapevolezza del grande valore del patrimonio culturale immateriale e del valore delle Pro Loco in questo contesto”. Sono le parole di Antonino La Spina, presidente Unpli-Unione nazionale pro loco d’Italia, alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale’, il concorso promosso e organizzato da Unpli e da Ali -Autonomie locali italiane Lazio, con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale.

Potrebbe interessarti

Salute: Nervo (Diabete Italia), ‘facciamo educazione specifica e...

Salute: Garau (Fand), ‘in aiuto istituzionalizzare figura del...

Cultura: Solimine, ‘dialetti lingua degli affetti e della...

Cultura: Abbruzzetti (Ali), ‘Comuni presidio di lingue locali...

Salute: diabete, il vodcast per andare oltre il pregiudizio e...

Salute: Buzzetti (Sid), ‘diabete causato da genetica o...

Arte: a Milano la mostra ‘Oltreplastica’ all’Adi Design...

Vitali (Daiichi Sankyo Italia): “progetto EcHo-M voluto per...

Mostre: curatrice Doveil, ‘Oltreplastica suggerisce nuovo modo per intendere...

D’Antona (Europa Donna Italia): “ricevere diagnosi tumore seno...