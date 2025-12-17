Video

Cultura: Desario (Adnkronos), ‘Premio Laurentum riconosce impegno in innovazione comunicazione’

by Adnkronos
“Ricevere il Premio Laurentum per la Comunicazione e l’Innovazione giornalistica da direttore dell’Adnkronos è un grande orgoglio e onore. Siamo un’agenzia di stampa che ha fatto dell’innovazione della comunicazione il suo focus principale. Ogni giorno noi ci confrontiamo col mondo e con l’attualità, cercando di raccontarli in maniera semplice e sempre al passo coi tempi”. Lo ha affermato Davide Maria Desario, direttore AdnKronos e vincitore Premio per la Comunicazione e l’Innovazione giornalistica, parlando alla cerimonia della trentanovesima edizione del Premio Laurentum per le Arti, alla Camera dei Deputati a Roma.

