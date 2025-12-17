Video

Cultura: Conti (Artcloud Network), ‘premio ‘Save the Cultural Heritage’ a Heydar Aliyev Foundation’

by Adnkronos
“Il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, di cui sono promotore, premia coloro che tutti i giorni si impegnano nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Il premio di quest’anno l’abbiamo assegnato alla Heydar Aliyev Foundation dell’Azerbaigian per l’impegno nella salvaguardia patrimonio culturale del Vaticano”. Così Fabrizio Conti, direttore creativo Artcloud Network International e promotore Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, alla cerimonia di conferimento del Premio Laurentum, alla sua 39esima edizione, svoltasi a Palazzo Montecitorio a Roma. 

