Video

Cultura, Bracco (Gruppo Bracco): “Ad Osaka opere originali e videoinstallazione che coniuga arte e

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Attraverso la partecipazione all’Expo di Osaka abbiamo dato seguito al filone di appoggio alla diplomazia culturale italiana. Quando è stata organizzata l’esposizione di Milano nel 2015, sono stata presidente e commissario del Padiglione Italia e, proprio come in quella occasione, anche il progetto di Osaka mi è piaciuto molto. L’ambasciatore Mario Vattani mi ricordava di quando il Padiglione Italia ad Osaka era ancora tutto da disegnare e da riempire di contenuti. Credo che, in tal senso, l’aiuto dato sia stato importante soprattutto perchè abbiamo portato delle opere d’arte originali”. Così Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco, intervenendo a Milano all’incontro ‘Bracco a fianco del sistema Italia all’Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura’, con cui il Gruppo celebra la partecipazione di successo all’esposizione universale appena conclusa in Giappone.

Potrebbe interessarti

Cultura: Attolico Trivulzio (Fondazione Trivulzio), ‘4 ore di...

Imprese: ambasciatore Vattani, ‘Bracco eccellenza simbolo rapporto bilaterale...

Promessa di boom economico e dito puntato contro...

Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l’evento...

Gli agricoltori protestano a Bruxelles contro l’accordo Mercosur

Francesca Fialdini: “Carica per la finale di ‘Ballando’,...

Fantini (Igi -Ibd): “nutrizione clinica fondamentale per gestione...

Terzo settore: Piemonte (Moby Dick ETS), “un processo...

Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800...

Gli inviati di Mosca e di Kiev a...