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Cultura: ass. Sacchi, ‘Fondazione Banco dell’energia attenta alla povertà energetica’

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“Questa mostra entra in modo socialmente attento nell’intimità domestica delle persone perché il tema della povertà energetica e dell’accessibilità all’energia fanno parte delle nostre comunità. Sono contento che i 10 anni di Fondazione Banco dell’energia vengano celebrati con questa attenzione”. Così Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, alla presentazione del libro e della mostra ‘Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità’, promossa dalla Fondazione Banco dell’Energia, con il patrocinio del Comune di Milano e organizzata al Piccolo Teatro Grassi.

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