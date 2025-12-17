Video

Cultura: Angela, ‘un onore ricevere Premio Laurentum, come essere chiamati in ‘nazionale del

“È un grande onore ricevere questo premio ed essere circondati da grandi non solo della poesia, ma del sapere, della conoscenza e della cultura. Il riconoscimento fa sentire come se si fosse chiamati da una ‘nazionale del pensiero’, della sensibilità, della capacità di guardare e traguardare il futuro. Il futuro non lo conosciamo, ma solo avendo un grande passato e una grande sensibilità si potranno affrontare tutte le sfide”. Lo ha dichiarato Alberto Angela, divulgatore scientifico e vincitore del premio Eccellenza per la Divulgazione scientifica, intervenendo alla cerimonia di consegna della 39esima edizione del Premio Laurentum per le Arti, alla Camera dei Deputati a Roma.

