Costa (Tor Vergata), ‘libro associato a premio di laurea Cecchettin è pubblicazione stabile annuale’

“Sono Stata invitata dalla professoressa Martini come relatrice” alla cerimonia di consegna dei premi di laurea “Giulia Cecchettin in qualità di “curatrice del libro associato al riconoscimento, una pubblicazione stabile annuale contenente gli estratti delle tesi di laurea degli studenti e delle studentesse sul tema”. Così Roberta Costa, professore di Ingegneria gestionale università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea “Giulia Cecchettin”, iniziativa con cui l’Ateneo onora la studentessa di Ingegneria Biomedica dell’università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023 e promuove la riflessione sulla parità di genere e le pari opportunità.

