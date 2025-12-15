Costa Global Summit 2025: presentati i tre pilastri strategici del leader nel turismo esperienziale

Riuniti oltre 2.500 partecipanti tra partner, agenti di viaggio e ospiti internazionali alla seconda edizione del Costa Global Summit, svoltasi a Barcellona. Presenti all’evento anche l’Amministratore Delegato Mario Zanetti e il Top Management, nel corso del quale l’azienda ha presentato le novità per il 2026, confermando il proprio ruolo di leader nel turismo esperienziale. A guidare il racconto della strategia di Costa nel corso della serata, tre pilastri strategici della Sea & Land Wonder Platform: itinerari esclusivi, un’offerta food d’eccellenza e una flotta con soluzioni sempre più innovative e sostenibili.