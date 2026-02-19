Cosmetica: presentata a Milano l’edizione 2026 di Cosmoprof Worldwide Bologna

Con l’80% dei 3000 espositori attesi provenienti dall’estero, l’edizione 2026 di Cosmoprof Worldwide Bologna rafforza ulteriormente il suo posizionamento internazionale e si conferma manifestazione di riferimento per il settore della cosmetica. A mettere in luce la crescente attrattività dell’appuntamento bolognese, oltre all’ormai consolidato tutto esaurito dei padiglioni, la rilevante percentuale di nuovi espositori, ben il 37%. Per il 57° Cosmoprof si prevede l’arrivo di 250mila persone e di numerosi buyers internazionali, grazie al lavoro svolto dall’organizzazione della kermesse di concerto con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e con l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Ice. Se ne è parlato in occasione della conferenza stampa tenutasi a Milano durante la quale è stata presentata la nuova edizione della manifestazione dedicata alla cosmetica, in svolgimento nei padiglioni di BolognaFiere dal 26 al 29 marzo 2026.