Così la Heritage Foundation accresce la sua rete europea

by Adnkronos
Il centro studi Usa dietro al copione della seconda presidenza Trump sta tessendo una rete europea, consolidando contatti e cooperazioni con politici, europarlamentari e centri studi in tutta Europa. Ecco chi sono i protagonisti, di cosa parlano nei loro incontri, e quali sono le battaglie condivise che conducono su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

