Così la Heritage Foundation accresce la sua rete europea

Il centro studi Usa dietro al copione della seconda presidenza Trump sta tessendo una rete europea, consolidando contatti e cooperazioni con politici, europarlamentari e centri studi in tutta Europa. Ecco chi sono i protagonisti, di cosa parlano nei loro incontri, e quali sono le battaglie condivise che conducono su entrambe le sponde dell’Atlantico.

