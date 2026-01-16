Video

Cosa rischia un europeo che viaggia negli Usa?

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Viaggiare negli Stati Uniti nel 2026 non è più solo una questione di biglietti aerei e passaporti. Tra politiche migratorie aggressive, controlli rafforzati e monitoraggio dei profili social, cresce anche in Europa il timore di essere fermati o respinti alla frontiera. Il clima pesa sulle vacanze e sui Mondiali di calcio del 2026, che gli Usa ospiteranno insieme a Canada e Messico.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Vicenzaoro January 2026, Zaia: “Conflitti pesano su comparto...

Vicenzaoro January 2026: Zoppas (Ice), ‘Portiamo 600 buyers...

Vicenzaoro January 2026: Peraboni (Ieg), ‘puntare su innovazione...

Vicenzaoro January 2026: Squarcialupi (Confindustria Federorafi), ‘stimata perdita...

Vicenzaoro January 2026: Stefani (Regione Veneto), ‘difficoltà del...

Vicenzaoro January 2026: Farsura, ‘anche occasione per fare...

Salus tv n° 2 del 14 gennaio 2026

Civitavecchia, nuovo record per le crociere: oltre 3,5...

Vicenzaoro January 2026: sindaco Possamai, ‘più grande vetrina...

Matteo Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio,...