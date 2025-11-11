Video

Consoli (Regione Marche): “Sicurezza e rispetto delle norme devono camminare insieme”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Riteniamo doveroso ringraziare l’Inail che ha voluto valorizzare questa iniziativa partendo dal porto di Ancona, dove si concentra una parte importante del lavoro industriale e cantieristico della regione”, ha dichiarato Tiziano Consoli, assessore regionale al Lavoro. “Mi auguro – ha aggiunto – che questo progetto possa andare di pari passo con il pieno rispetto della normativa, perché solo con l’applicazione rigorosa delle regole possiamo prevenire gli infortuni e tutelare davvero i lavoratori”.

Potrebbe interessarti

Fiori (Inail): “Il dramma di Roma ci ricorda...

Iacono (Inail Marche): “Partire da Ancona è un...

Inail: “Serve un grande patto tra istituzioni, imprese...

Palazzo Wedekind: Fava (Inps), ‘Paese invecchia, previdenza deve...

Università: al via anno accademico 25-26 Progetto Jump...

Trasporti: Catania (Milano-Serravalle), ‘cogliere opportunità tecnologia ma ripensare...

Inps: Orsina ‘Palazzo Wedekind rappresenta storia di Roma’

Palazzo Wedekind: Fava (Inps), ‘Paese invecchia, previdenza deve...

Inps: Di Matteo ‘celebriamo anniversario con sguardo ai...

Pamela Noutcho Sawa, l’infermiera che riporta la boxe...