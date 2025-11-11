Video

Comunicazione: Rillo (iliad), ‘Borse di studio e mentorship per costruire la community del futuro’

by Adnkronos
“Iliadship è il nostro progetto per sostenere l’istruzione universitaria specialistica e accompagnare i giovani in un percorso di crescita personale e professionale. L’obiettivo è creare una community capace di autoalimentarsi e di portare avanti i valori di iliad”. Così Michele Rillo, chief of staff and external affairs director iliad, durante il Brand Journalism Festival 2025 a Roma, evento che ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile.

