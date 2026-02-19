Video

Comuni, Nicotra (Anci): “Nostri 5600 piccoli comuni necessitano di ancora più attenzione”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’Anci lavora per i Comuni e lo fa con ancora maggiore impegno, determinazione ed energia verso le realtà più piccole, che sono tantissime. Nel nostro Paese sono circa 5600 i piccoli comuni”, dove ha dimora “il 16% della nostra popolazione. Questi hanno bisogno di più supporto, sia di carattere tecnico che istituzionale”. Sono le parole di Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci – Associazione nazionale Comuni italiani, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

