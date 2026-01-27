Come sono le canzoni di Sanremo 2026, l’ascolto in anteprima

Il primo ascolto dei brani di Sanremo 2026 restituisce un Festival sfaccettato, ricco, che non ha paura di alternare la leggerezza alla profondità, il racconto personale alla cronaca del mondo. Tantissima carne al fuoco. Non ci resta che aspettare che queste canzoni prendano vita sul palco dell’Ariston.
