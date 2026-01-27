Video

Come sono le canzoni di Sanremo 2026, l’ascolto in anteprima

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il primo ascolto dei brani di Sanremo 2026 restituisce un Festival sfaccettato, ricco, che non ha paura di alternare la leggerezza alla profondità, il racconto personale alla cronaca del mondo. Tantissima carne al fuoco. Non ci resta che aspettare che queste canzoni prendano vita sul palco dell’Ariston.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Ue-India, l’accordo che riscrive le alleanze commerciali nell’era...

Mosca, a Abu Dhabi contatti costruttivi ma ancora...

Oro, nuovo record storico: superati i 5.000 dollari...

Fumo: parte la campagna per aumentare di 5...

Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono...

Festival, aumentano i prezzi ma il pubblico non...

“L’Italia è il Paese che amo”

La carica dei debuttanti, 10 volti nuovi all’Ariston

Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo...

Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del...