Colloqui produttivi a Berlino, intesa possibile

Oggi un’altra giornata di colloqui a Berlino tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, con la partecipazione dei leader europei. Passi avanti dunque tra Stati Uniti e Ucraina nel dialogo sul piano per porre fine alla guerra. A Berlino, ieri il primo round dei colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, è andato in archivio con un bilancio positivo.

