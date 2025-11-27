Colao (Consiglio superiore Sanità), ‘in atto progettualità per pazienti con obesità’

“L’obesità viene da tante cause diverse, genetiche, epigenetiche, sociali ed economiche. Quindi scelte non corrette, non sempre per la volontà del singolo, ma perché è il nostro sistema Paese che porta verso questa direzione e devo dire, con grande felicità, che questo Consiglio superiore sta portando avanti delle progettualità per andare incontro a quei pazienti con obesità che oggi si vedono misconosciute le loro possibilità di essere presi in carico per la diagnosi e per la terapia”. E’ quanto affermato da Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.