Video

Colao (Consiglio superiore Sanità), ‘in atto progettualità per pazienti con obesità’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’obesità viene da tante cause diverse, genetiche, epigenetiche, sociali ed economiche. Quindi scelte non corrette, non sempre per la volontà del singolo, ma perché è il nostro sistema Paese che porta verso questa direzione e devo dire, con grande felicità, che questo Consiglio superiore sta portando avanti delle progettualità per andare incontro a quei pazienti con obesità che oggi si vedono misconosciute le loro possibilità di essere presi in carico per la diagnosi e per la terapia”. E’ quanto affermato da Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo. 

Potrebbe interessarti

Osho: meme, satira e il nuovo libro ‘Awanagana’

Salus tv n° 47 del 26 novembre 2025

Bruxelles promuove la Manovra

Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre

Italia Economia n° 47 del 26 novembre 2025

Deforestazione, l’Europa cambia strada e la sinistra protesta

Vittime civili di guerra, riconfermato Vigne alla guida...

Sanità: Riboldi (Piemonte), ‘sviluppare silver economy che incida...

Jennifer Lawrence: “Madri imperfette? Non siamo ancora pronti...

Sanità: Spandonaro (Crea), ‘in 40 anni disparità non...