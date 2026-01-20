Video

Chernobyl ha perso le fonti di alimentazione esterna

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Allarme per la centrale nucleare di Chernobyl, l’Aiea annuncia che “diverse sottostazioni elettriche ucraine, vitali per la sicurezza nucleare, sono state colpite questa mattina da un’intensa attività militare” e “la centrale nucleare di Chernobyl ha perso tutta l’energia elettrica esterna e anche le linee elettriche di altre centrali nucleari sono state colpite”.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Potrebbe interessarti

Tech, Giampieri (Culligan Italia): “Impegnati a promuovere l’educazione...

Alimentazione, Donegani: “nessun beneficio dalla sostituzione dell’olio di...

Alimentazione, Tapella (Uiops): “far conoscere al pubblico Sigep...

Alimentazione, fisiologo Banni: “No a giudizi morali su...

Alimentazione, Gramigna (Unigrà): “Olio di palma sostenibile è...

Alimentazione: il ruolo sostenibile dell’olio di palma al...

Alimentazione, Carrassi (Assitol): “aziende concordi in certificazione sostenibilità...

Università: Pnrr, 60mila alloggi per maggio 2027 con...

atiana Shmayluk (Jinjer): “Non amo i vecchi stereotipi...

Le 6 A, la salute si costruisce da...