Chernobyl ha perso le fonti di alimentazione esterna

Allarme per la centrale nucleare di Chernobyl, l’Aiea annuncia che “diverse sottostazioni elettriche ucraine, vitali per la sicurezza nucleare, sono state colpite questa mattina da un’intensa attività militare” e “la centrale nucleare di Chernobyl ha perso tutta l’energia elettrica esterna e anche le linee elettriche di altre centrali nucleari sono state colpite”.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.