Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno

A Livigno, area extradoganale esente da Iva e accise, torna la corsa al pieno dopo i forti aumenti per benzina e gasolio Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Salute, Zappia (Sin): “Intervenire su fattori di rischio per contrastare patologie Potrebbe interessarti Salute, Zappia (Sin): “Intervenire su fattori di rischio... 17 Marzo 2026 Salute, Gasbarrini (Aletheia): “Alimentazione naturale per non far... 17 Marzo 2026 Salute, Minasi (Lega): “Lavorare sulla prevenzione per ridurre... 17 Marzo 2026 Salute, Leonardi (Salute): “Stili di vita determinanti per... 17 Marzo 2026 Imprese: Concina, (Car Clinic), ‘con tecnologia nostre carrozzerie... 17 Marzo 2026 Imprese: Brogelli, (Car Clinic), ‘qui eccellenza è premiata... 17 Marzo 2026 Imprese: Brown, (Car Clinic), ‘Champions dimostra eccellenza nostro... 17 Marzo 2026 Imprese: a Milano la prima ‘Car Clinic Champions’,... 17 Marzo 2026 Tumore ovaio resistente al platino, Lorusso (Humanitas) ‘nuove... 16 Marzo 2026 Cancro ovaie, Colombo (Ieo) ‘sequencing terapeutico chiave per... 16 Marzo 2026