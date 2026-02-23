Caprioglio (Umana S.P.A.): “ Learning More Festival incarna una serie di valori per noi importanti”

“Dal 2022 Umana partecipa al Learning More Festival perch? ? un festival che incarna una serie di valori per noi importanti, cio? la vicinanza al territorio, i giovani, la politica dei giovani e sicuramente la formazione. I giovani sono per noi fondamentali e lavoriamo per portarne sempre di pi? verso il mercato del lavoro. Sostenere un festival dell’apprendimento ? fondamentale. Per Umana ? importante esserci: formazione e occupazione sono la stessa cosa, guardata da angolazioni diverse.” Cos? Maria Raffaella Caprioglio, Presidente umana s.p.a., in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si ? svolta a Modena da venerd? 20 febbraio a domenica 22 febbraio.