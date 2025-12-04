Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda

Altri 13 marchi della moda sono coinvolti nelle inchieste della Procura di Milano dopo la recente indagine sul caporalato che ha coinvolto Tod’s. La richiesta riguarda Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. In ogni atto la Procura indica i fornitori critici che sono già stati individuati dai militari nella filiera del brand, il numero di lavoratori degli opifici cinesi rilevati in condizioni di “pesante sfruttamento” e la presenza di articoli del marchio pronti a essere immessi sul mercato.