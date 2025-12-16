Video

Campobasso, è polemica per la pista di pattinaggio in cui risuona “Faccetta Nera”

by Adnkronos
Pattinare sulle note di ‘Faccetta nera’, forse la canzone più simbolica del regime fascista. È successo a Campobasso, sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio.

A denunciare pubblicamente il grave episodio, il segretario del circolo Sinistra Italiana del capoluogo molisano, Matteo Fallica. Il movimento politico ha comunque preso atto che, a seguito delle proteste dei genitori dei bambini che pattinavano, un amministratore comunale si sia immediatamente attivato e che il gestore della pista abbia successivamente chiesto scusa, parlando di una playlist non controllata.

“Un episodio inaccettabile”. Così all’Adnkronos la sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, stigmatizzando quanto accaduto proprio davanti al Comune. La sindaca, a capo di un’amministrazione Pd-Cinque Stelle, è amareggiata per i commenti e gli attacchi rivolti al Comune, “totalmente ignaro e incolpevole”.

