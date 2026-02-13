Video

Bullismo: Pieretti (Roma Capitale), ‘parola è compagna di vita e di crescita’

by Adnkronos
by Adnkronos

“La parola è una compagna di viaggio e di vita che ci deve far crescere e ci permette peraltro di ampliare le nostre conoscenze e di metterci vicino persone che quotidianamente ci aiutano a capire come superare i momenti difficili, le sconfitte e le difficoltà, perché la vita è questa”. E’ quanto affermato da Alessia Pieretti, Campionessa del Mondo di Pentathlon & Delegata Città Metropolitana Roma Capitale, in occasione dell’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

