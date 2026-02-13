Video

Bullismo: Genovesi (Rai Kids), ‘nella nostra programmazione ruolo genitoriale fondamentale’

by Adnkronos
“Noi abbiamo due target di ascolti: il prescolare, guidato dai genitori, e i bambini più grandi, che cominciano già ad avere un’indipendenza di visione sul lineare e sul multimediale e, quindi, sui social. Abbiamo, pertanto, due approcci differenti. È chiaro che il ruolo dei genitori per noi è fondamentale perché sono gli interlocutori, insieme ai bambini e ai ragazzi, della nostra programmazione”. Lo spiega  Roberto Genovesi, Direttore Rai Kids, intervenendo all’incontro ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

