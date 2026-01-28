Video

Bronchiectasie, esperti a Milano su malattia cronica diffusa ma spesso trascurata

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Dopo asma e Bpco (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) le bronchiectasie rappresenta la terza malattia cronica delle vie aeree più comune ma spesso trascurata. Si tratta di una grave malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva, che comporta una dilatazione permanente e un ispessimento delle vie aeree, causando un circolo vizioso di infezioni, infiammazione e danni irreversibili al tessuto polmonare. A fare luce sull’inquadramento clinico ed epidemiologico, sul burden della patologia per le persone affette e sui trattamenti disponibili, un media tutorial organizzato a Milano dall’azienda farmaceutica Insmed. 

