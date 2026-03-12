Video

Bomba d’acqua su Roma: piove dentro l’aeroporto di Fiumicino

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Il maltempo era stato previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano diramato l’allerta gialla da stamattina per le successive 12-18 ore per il Lazio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Tra i vari disagi, pioggia all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.

Potrebbe interessarti

LetExpo, Ferrari (Assiterminal): “In arrivo un numero sproporzionato...

LetExpo, Buganè (Furlog): “Quando c’è crisi bisogna solo...

LetExpo, Zanetti (Confitarma): “Ho chiesto a Crosetto supporto...

LetExpo, De Pascalis (Wurth): “Fatichiamo a capire quello...

LetExpo, Merlo (Asf): “Chiediamo al Governo ammortizzatori per...

LetExpo, Tranchino (Watson, Farley & Williams): “Ripensare al...

Salus tv n° 10 dell’11 marzo 2026

LetExpo, Robino (Contship): “Cogliere nuove opportunità anche nelle...

LetExpo, Galiotto (Galiotto Consulting): “Rivedere i modelli organizzativi...

Energia: Biae debutta alla quarta edizione di Key...