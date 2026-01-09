BigMama, la cantante rap che lotta contro il bullismo – Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

BigMama, rapper di successo, si batte da sempre contro il bullismo e invita ad amare se stessi a prescindere dal giudizio degli altri.
Estratti audio: VIDEO BigMama agli haters: “Ignoratemi, lasciatemi vivere” – La Vita in Diretta 01/05/2025 Rai – 2 mag 2025; VIDEO BigMama, nata per trasformare il brutto in bello – One More Time – PODCAST ONE MORE TIME di Luca Casade – 7 ott 2025; VIDEO BigMama e la malattia: “La musica mi ha salvata, non pensavo alla morte” – Domenica In 21/04/2024 – Rai – 23 apr 2024.
Ascolta “Aggiungi contatto” su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.
Musiche su licenza Machiavelli Music.
AdKey:zP-94qNWQqj3XM