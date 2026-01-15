Beverage, Pratolongo (Heineken Italia): “Birra analcolica sempre più apprezzata grazie a miglior

“Le birre analcoliche esistono da tanti anni in Italia ma erano molto meno buone. Negli ultimi anni, invece, sono migliorate nel gusto e a livello di caratteristiche organolettiche, pertanto, hanno aperto ad una possibilità di consumo diverso. In alcuni casi” la scelta di consumare una birra analcolica “è legata a motivi razionali, cioè per bere quando non è consentito bere degli alcolici, ma nella maggior parte dei casi la si sceglie proprio per potersi bere una birra, per dare significato sociale e conviviale allo stare insieme alle persone”. Lo ha detto Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di Heineken Italia, commentando i risultati del blind test – un assaggio che non rivelava ai partecipanti di degustare birra analcolica – condotto da Astraricerche.