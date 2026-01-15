Video

Beverage, Pratolongo (Heineken Italia): “Birra analcolica sempre più apprezzata grazie a miglior

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Le birre analcoliche esistono da tanti anni in Italia ma erano molto meno buone. Negli ultimi anni, invece, sono migliorate nel gusto e a livello di caratteristiche organolettiche, pertanto, hanno aperto ad una possibilità di consumo diverso. In alcuni casi” la scelta di consumare una birra analcolica “è legata a motivi razionali, cioè per bere quando non è consentito bere degli alcolici, ma nella maggior parte dei casi la si sceglie proprio per potersi bere una birra, per dare significato sociale e conviviale allo stare insieme alle persone”. Lo ha detto Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di Heineken Italia, commentando i risultati del blind test – un assaggio che non rivelava ai partecipanti di degustare birra analcolica – condotto da Astraricerche.

Potrebbe interessarti

Il futuro della salute: l’importanza delle scienze della...

Retail: la crescita di ‘Marca’ riflette quella del...

Agroalimentare: Lollobrigida, ‘export italiano in costante crescita nonostante...

Mercosur: Lollobrigida, ‘chieste regole chiare a difesa degli...

Italia economia n° 2 del 14 gennaio 2026

Le tre leve di Trump per alzare la...

Kiev, situazione energetica mai così grave in 4...

Logistica, innovazione e raccolta differenziata: Coca-Cola punta sulle...

Retail: Lusetti (Adm), ‘grazie a marca del distributore...

Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto...