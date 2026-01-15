Video

Beverage, Filippi (Heineken Italia): “scegliere la birra analcolica non è più dovuto, ma voluto”

by Adnkronos
“Per noi non è solo un trend di mercato, è un segnale di un cambiamento culturale, che stiamo vedendo nei bisogni e nei consumi delle persone in Italia. I consumatori scelgono sempre di più in modo naturale e con consapevolezza una birra analcolica. Se in passato questa tendenza la vedevamo legata a delle ragioni di privazione di compromesso, ora diventa invece una scelta consapevole e voluta”. Così Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, ha commentato i risultati del blind test sulla birra analcolica condotto da Astraricerche, che ha mostrato come una persona su due la apprezza fin dal primo sorso.

