Bernini (Fondazione Bracco): “Impegnati in campagna culturale per promuovere talento femminile e

“Come Fondazione stiamo lavorando ad una campagna culturale, perché i dati italiani non sono confortanti: le laureate in discipline stem tra i 24 e i 35 anni sono la metà dei ragazzi, i quali sono già un numero minore rispetto alla media europea. In Italia sono troppo pochi i giovani che studiano discipline Stem, quelle che toccano i temi su cui si gioca la partita non del futuro ma del presente”. Lo ha detto Gaela Bernini, segretario generale di Fondazione Bracco, all’inaugurazione della mostra “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100 esperte” al Senato a Roma.

