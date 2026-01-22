Video

Audit, Savoca (EY Italia): “Revisore deve coniugare competenze tradizionali e digitali”

by Adnkronos
“Le competenze oggi richieste al revisore sono sia quelle tradizionali – di tipo economico, giuridico e contabile – sia quelle incentrate sull’analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati”. Queste skills sono “anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo”. A dirlo Giuseppe Savoca, Coo EY Italia, all’evento ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano da Assirevi – Associazione italiana delle società di revisione legale.

