Video

Audit, Crescentino (Assirevi): “Elemento umano resta centrale anche in era digitale”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In un contesto in cui il lavoro di revisione si confronta con le grandi trasformazioni legate all’evoluzione tecnologica, “è necessario ricordare la centralità dell’elemento umano: quanto più cresce la rilevanza del dato tecnologico, altrettanto – e forse in maggior misura – cresce l’importanza dell’elemento di giudizio professionale umano, il fulcro intorno al quale ruota tutta l’attività di revisione”. Sono le parole di Gianmario Crescentino, presidente Assirevi, all’evento ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano da Assirevi – Associazione italiana delle società di revisione legale.

Potrebbe interessarti

Audit, Vercellotti (EY Italia): “Tecnologia a servizio di...

Audit, Savoca (EY Italia): “Revisore deve coniugare competenze...

Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza

Tecnologia e audit: le società di revisione abbracciano...

Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea

Il ruolo delle terze parti nel processo decisionale...

Ai, youtuber Jakidale: “Creatività e cultura italiana valori...

Mercosur e Groenlandia, plenaria rovente al Parlamento europeo

GPL e ETS2: come le nuove regole europee...

XXIV rapporto Inps, Fava: “Istituto solido, rinnovare alleanza...