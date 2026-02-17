Video

Attività motoria, perché è fondamentale per lo sviluppo e la salute dei bambini

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’attività motoria regolare è fondamentale per lo sviluppo fisico e mentale. L’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda per bambini e adolescenti (dai 5 ai 17 anni) almeno 1 ora al giorno di attività fisica moderata o vigorosa. Lo sport aiuta il fisico, influenza positivamente il carattere ed è un potente moltiplicatore di esperienze sociali. Insomma, è fondamentale per sviluppo armonioso dei bambini e per la loro salute futura.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria; Renato Cutrera, Direttore dell’Unità operativa di Bronco-pneumologia dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma; e Attilio Turchetta, esperto per le attività sportive della Società italiana di pediatria e responsabile Medicina dello sport, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

