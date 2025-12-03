Atreju 2025, sabato al via la festa FdI

Sabato al via Atreju 2025. Dal 6 al 14 dicembre, a Roma, nella cornice di Castel Sant’Angelo, Fratelli d’Italia organizza la tradizionale festa della destra italiana. Il titolo di questa edizione 2025 è ‘Sei diventata forte – L’Italia a testa alta’. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Zerocalcare, la scelta che fa discutere. Giordano Bruno Guerri e Cacciari: “Sbaglia, alle fiere del libro nessuna censura” Potrebbe interessarti Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo... 3 Dicembre 2025 Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico,... 3 Dicembre 2025 Lavoro: Marmotta (Italo), ‘bene norma su comunicatori, necessarie... 3 Dicembre 2025 Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), ‘con certificazione si trasforma in... 3 Dicembre 2025 Lavoro: Caregnato (Saa), ‘certificazione valida competenze dei comunicatori’ 3 Dicembre 2025 Lavoro: portavoce Mlps Mariniello, ‘formazione è dovere per... 3 Dicembre 2025 Lavoro: Romanelli (Manageritalia), ‘certificazione dà identità specifica a... 3 Dicembre 2025 Lavoro: Palumbo (Manageritalia), ‘professione comunicatore sottoposta a stress... 3 Dicembre 2025 Faelli (Entain): “Istituzioni ricettive, ma fare rete sui... 3 Dicembre 2025 Onorato (Roma Capitale): “A Roma il primo impianto... 3 Dicembre 2025