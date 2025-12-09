Artigiano in fiera, Intiglietta (GeFi), ‘incontro tra persone al centro dell’edizione 2025’

“Abbiamo messo al centro la persona: l’artigiano in fiera è la persona che si espone, comunicando sé attraverso il proprio lavoro. Questo è un fattore molto bello e importante, perché il cuore della nostra manifestazione è l’incontro tra chi espone, chi organizza e chi visita la fiera. Il desiderio è che ognuno possa incontrare l’altro e comunicare il meglio della propria umanità”. Sono le parole di Antonio Intiglietta, presidente GeFi, all’inaugurazione dell’edizione 2025 di Artigiano in Fiera, dal 6 al 14 dicembre a Milano.