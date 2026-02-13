Video

Arte, Fontana (Regione Lombardia): “Adotta una statua porta bellezza e valorizza patrimonio”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il progetto ‘Adotta una statua’, “valorizza il patrimonio e se ne prende cura”, oltre a rendere più belli “i luoghi pubblici dove la gente si ritrova. Perché la bellezza, secondo me, aiuta anche a diffondere il senso di legalità: di fronte a una cosa bella è più difficile mettersi nelle condizioni di commettere qualche cosa di illegittimo”. E’ quanto affermato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della cerimonia di svelamento della statua “Santo barbuto con Libro”, restaurata nell’ambito del progetto “Adotta una statua”, lanciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Obiettivo dell’iniziativa, a cui aderiscono diverse aziende tra cui il Gruppo Fnm, è quello di  valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.

Potrebbe interessarti

Arte, Gibelli (Fnm): ‘‘Santo barbuto con un libro’...

Arte, Confalonieri (Veneranda Fabbrica del Duomo): “Ringraziamo chi,...

Trasporti, Gibelli (Fnm): “Bene logistica Olimpiadi, violenti non...

Bullismo: Caponetti (Onbd), ‘Osservatorio concreto e operativo’

Bullismo: magistrato de Gioia, ‘comportamento bullo può integrare...

Bullismo: Pieretti (Roma Capitale), ‘parola è compagna di...

Bullismo: Minetti, ‘web paragonabile a Sottosopra di Stranger...

Bullismo: Genovesi (Rai Kids), ‘nella nostra programmazione ruolo...

A Livigno, all’improvviso, spunta Snoop Dogg

Arisa e Malika Ayane, il ritorno delle due...