Arte, Di Amato (Maire): “L’ingegneria oggi deve avere un approccio anche culturale”

“Noi crediamo molto nell’ingegnere umanista, che oltre a creare grandi opere, noi in grandi impianti oggi nella transizione energetica, ha necessità di un approccio culturale. L’idea di coniugare la cultura in un’iniziativa come la raccolta delle opere di un grande artista come Cy Twombly, aiuta noi stessi ad interpretare quello che l’artista ha realizzato in chiave ingegneristica come i romani. Le opere dei romani di quegli anni avevano anche un’attenzione alla persona molto alta”. Lo ha dichiarato Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire, intervenendo alla presentazione della raccolta di libri “Cy Twombly” dell’artista statunitense Edwin Parker Jr, noto come Cy Twombly, edito da Electa con il sostegno di Maire alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.