Arte, Confalonieri (Veneranda Fabbrica del Duomo): “Ringraziamo chi, come Regione e Fnm, sostiene

“Sono contento di questa nuova adesione, da parte del Gruppo Fnm. Si tratta di risorse che arrivano al Duomo, che ne ha sempre bisogno. Nonostante il boom turistico di Milano, il Duomo risente ancora degli effetti del Covid. Dobbiamo quindi dire grazie a sostenitori come Ferrovie Nord e anche alla Regione Lombardia, che ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci”. Così Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, partecipando alla cerimonia di svelamento della statua “Santo barbuto con Libro”, restaurata nell’ambito del progetto “Adotta una statua”, lanciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Obiettivo dell’iniziativa, a cui aderiscono diverse aziende tra cui il Gruppo Fnm, è quello di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.