Video

Arte: a Milano la mostra ‘Oltreplastica’ all’Adi Design Museum

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Oltreplastica è la mostra che racconta come la plastica stia cambiando e come il design ne guidi l’evoluzione. Curata da Frida Doveil e prodotta dall’Adi Design Museum con il supporto di Eni, Main Partner, esplora nuovi materiali e processi sostenibili. La mostra unisce innovazione, progetto e impatto ambientale. In tale contesto, il design emerge come forza che accompagna e accelera questo cambiamento e l’esposizione viene articolata, così, in cinque sezioni dove la materia non è più un’entità inerte, ma un campo di relazioni tra tecnologia, biologia e progetto.

Potrebbe interessarti

Vitali (Daiichi Sankyo Italia): “progetto EcHo-M voluto per...

Mostre: curatrice Doveil, ‘Oltreplastica suggerisce nuovo modo per intendere...

D’Antona (Europa Donna Italia): “ricevere diagnosi tumore seno...

Mostre: Funiciello (Eni), ‘Oltreplastica racconta di Eni con...

EcHo-M, per fare eco ai bisogni dei pazienti...

Sostenibilità: Alfani (Versalis), ‘puntiamo a sviluppo piattaforme bio,...

Putin:” Negoziati in corso sull’Ucraina sono complessi”

Ucraina, assalto Ue all’oro russo

Vitali (Daiichi Sankyo Italia): “progetto EcHo-M voluto per...

Giuseppe Cestone, l’ex prete che ha riportato la...